Разыскиваемого за мошенничество гражданина задержали на границе

Пограничники выявили водителя, который числился в розыске по базе данных Интерпола.
К линии контроля на КПП “Крива” подъехал автомобиль с украинскими номерами. За рулём был 37-летний водитель с гражданством России и Украины. В ходе проверки пограничники обнаружили, что мужчина фигурирует в базе данных Интерпола и разыскивается за мошенничество.
Гражданина задержали на 72 часа, проводится разбирательство.
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