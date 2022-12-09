Разыскиваемого за мошенничество гражданина задержали на границе

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Пограничники выявили водителя, который числился в розыске по базе данных Интерпола.

К линии контроля на КПП “Крива” подъехал автомобиль с украинскими номерами. За рулём был 37-летний водитель с гражданством России и Украины. В ходе проверки пограничники обнаружили, что мужчина фигурирует в базе данных Интерпола и разыскивается за мошенничество.

Гражданина задержали на 72 часа, проводится разбирательство.

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