Разыскиваемого Интерполом жителя Криулян экстрадировали из Польши

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25-летний житель Криулян был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола в 2019 году. Накануне его задержали в Польше и экстрадировали в Молдову.

По данным пресс-службы инспектората полиции Криулян, мужчина был объявлен в розыск за совершение преступления, предусмотренного статьёй 162 (п.2) УК РМ – “Похищении человека, совершённое двумя или более лицами с применением оружия”. Мужчину поместили в пенитенциарное учреждение №13, где он будет отбывать наказание.

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