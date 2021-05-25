Развитие и созидание против хаоса и деградации: что предлагает людям блок ПКРМ-ПСРМ и что – правые (ВИДЕО)

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В рамках “Интервью недели” на “Первом в Молдове” председатель ПСРМ подробно объяснил, в чём разница между Избирательным блоком коммунистов и социалистов и правыми.

Экономика

Наш подход, коммунистов и социалистов, заключается в том, что мы должны развивать наше производство, зарабатывать деньги здесь, поддерживать наших экономических агентов, чтобы они были заинтересованы инвестировать здесь, дома, а не где-то.

Подход правых – ПДС, Майи Санду и так далее, – что нам не нужно своё производство, нам нужно открыть рынок для внешних компаний, пусть они продают здесь своё молоко, своё мясо. Чтобы пришли внешние корпорации, уничтожили местного производителя, а власть будет и дальше брать деньги у МВФ и влезать в долги.

Пенсии, зарплаты и так далее

Наш подход – во главе любого решения правительства и парламента должен быть интерес человека. Что интересует человека? Чтобы была достойная зарплата, пенсия; его интересуют рабочие места, хорошие условия для жизни, простые вещи – дорога, вода, канализация, газификация, освещение и т.д. Вот сегодняшняя инициатива, которая прозвучала от Партии социалистов, – то, что к 1 октября мы дадим пенсионерам, как дали и на пасхальные праздники, по 1000 леев. В прошлом году мы дали по 700 леев в январе и по 900 леев в октябре. И это правильно, потому что это наши родители, наши отцы. Мы будем дальше индексировать пенсии два раза в год. Конечно, идеально вернуться к проценту, который тоже мы давали вместе с Ворониным, когда были вместе, – тогда индексация пенсий каждый год была 20%. Нужно вернуться к этому или индексировать на больший процент тем, у кого пенсии маленькие.

Что делают правые? Они увеличивают пенсионный возраст, и они сделают это, если победит Майя Санду, потому что на этом настаивает МВФ, потому что они смотрят узко – думают, что всю жизнь будут такими молодыми, как сейчас. Они тоже дойдут до пенсионного возраста, и вспомнят про этот закон.

И вот так я могу пройтись по каждому пункту – что мы хотим сделать и что мы уже сделали: и по социалке, и по зарплатам медикам. Это моя инициатива удвоить зарплаты медиков, и следующий шаг – увеличение в два раза зарплат педагогов. В прошлом году впервые за 30 лет независимости каждое село получило по 1 млн леев только на дороги. И мы хотели продолжить это в 2021 году, но этот хаос, который президент, к сожалению, допустила в Молдове, не позволил нам инвестировать в дороги. Вот разница.

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