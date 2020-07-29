Развитие и индустриализация районов – главные задачи правительства

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Премьер-министр Ион Кику встретился сегодня с депутатом Владимиром Болей и примаром села Дэнчены Викторией Бутук. Стороны обсудили ряд инициатив, касающихся развития и модернизации инфраструктуры в этой коммуне.

Глава правительства подчеркнул, что, несмотря на спровоцированный пандемией кризис, развитие инфраструктуры в районах остается приоритетом для кабинета министров. Кику также рассказал, что одна из 16 промышленных платформ, которые планируется создать в ближайшее время, появится в Дэнченах. Она будет способствовать индустриализации региона и созданию новых рабочих мест, уверен премьер.

Ион Кику поприветствовал инициативы депутата и примара и призвал и других избранников сообщать о проблемах местных жителей для совместного поиска решений.

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