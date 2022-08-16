Развитие болезни Альцгеймера связали с двумя распространёнными вирусами

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Два распространённых вируса в тандеме повышают риск болезни Альцгеймера, выяснили учёные из Университета Тафтса и Оксфордского университета. Они провели эксперимент на искусственной модели мозга, сообщает Journal of Alzheimer’s Disease.

Исследование показало, что сочетание вируса ветряной оспы и вируса простого герпеса (ВПГ-1) может способствовать избытку белков, ответственных за характерные для болезни Альцгеймера мозговые бляшки.

Потенциальная связь между ВПГ-1 и болезнью Альцгеймера изучается уже не первый год. Ранее стало известно, что люди, генетически предрасположенные к болезни Альцгеймера, имеют повышенный риск развития заболевания при наличии вируса.

Вирус ветряной оспы (Varicella zoster), как и вирус герпеса, может годами бездействовать в нервных клетках. Но при неблагоприятных условиях он проявляется и вызывает опоясывающий лишай.

Учёные полагали, что связанное с этим воспаление способствует развитию болезни Альцгеймера, но прямых доказательств не было. Авторы нового исследования создали среду, похожую на человеческий мозг, внутри губок из белка шелка и коллагена.

Губки заселили стволовыми клетками, которые впоследствии развились в функциональные нейроны и вспомогательные ткани (глиальные клетки). Когда ткани инфицировали только вирусом ветряной оспы, роста токсичных белков не происходило. Но если ткани содержали спящий вирус герпеса, то после внедрения Varicella zoster он пробуждался и становился активным.

За двусторонней вирусной атакой следовало резкое увеличение тау- и бета-амилоидных белков, связанных с болезнью Альцгеймера. Также учёные отметили замедление сигналов нейронов.

Бета-амилоидные белки могут накапливаться в мозге в виде бляшек. Учёные до сих пор не уверены, что они являются причиной деменции, поскольку лекарства, нацеленные на их уничтожение, не дают желаемого результата. Но само наличие бляшек является чётким сигналом о разрушительных процессах головного мозга.

– Мы не знали последовательности событий, которые вызывают вирусы, чтобы запустить болезнь. Думаем, что теперь у нас есть доказательства этих событий, – отметил инженер биомедицины Дэвид Каплан из Университета Тафтса.

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