“Развели” клиента: мошенники обокрали жителя столицы (ВИДЕО)

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Полиция задержала 29-летнего мужчину и 25-летнюю женщину.

Как выяснилось, 41-летний потерпевший договорился с подозреваемой об оказании сексуальных услуг и пришёл в её квартиру. В этот момент в помещение зашёл сожитель женщины и стал угрожать гостю острым предметом. У жертвы забрали 2500 леев.

Задержанный полицией мужчина ранее был судим за грабежи. Ему и его подельнице грозит лишение свободы сроком от 8 до 10 лет.

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