“Развели” клиента: мошенники обокрали жителя столицы (ВИДЕО)

“Развели” клиента: мошенники обокрали жителя столицы (ВИДЕО)

Полиция задержала 29-летнего мужчину и 25-летнюю женщину.

Как выяснилось, 41-летний потерпевший договорился с подозреваемой об оказании сексуальных услуг и пришёл в её квартиру. В этот момент в помещение зашёл сожитель женщины и стал угрожать гостю острым предметом. У жертвы забрали 2500 леев.

Задержанный полицией мужчина ранее был судим за грабежи. Ему и его подельнице грозит лишение свободы сроком от 8 до 10 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Sorry, comments are closed for this post.

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 21-14-01 / e-mail: info@aif.md
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md