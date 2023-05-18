Развеян распространённый миф о кофе

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Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин развеял популярный миф о кофе. Он назвал полезным употребление этого напитка натощак вопреки распространённому мнению о вреде данной привычки.

Специалист опроверг утверждение о том, что пить кофе натощак вредно для здоровья.

Для многих людей вообще чашка кофе натощак — это прекрасный способ освободить жёлчный пузырь от застоявшейся желчи, — пояснил Агапкин.

Медик также отметил, что употребление кофе на голодный желудок помогает людям с запорами стимулировать моторику жёлчно-кишечного тракта. Врач объяснил, что таким образом употребление этого напитка натощак, наоборот, для многих людей полезно, пишет lenta.ru.

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