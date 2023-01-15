Развеян миф об уязвимости человека перед гриппом в мороз

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Лучше всего грипп распространяется при нулевой температуре и немного ниже. При этом, если человек замёрз, то это не значит, что ему проще заразиться.

Об этом рассказала заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова.

Погодные условия оказывают влияние на распространение вируса. Так, идеальным условием для существования и размножения гриппа является холод и влажность, характерные для конца осени и начала-конца зимы. При этом в заморозки или в жару гриппу свойственно инактивироваться, то есть замедлять своё распространение. Идеальной температурой для гриппа является примерно ноль градусов Цельсия или немного холоднее, — сказала эксперт.

По её словам, пишет ura.news, замерзание не связано с тем, что человек легко заболевает.

Грипп легко распространяется в холодное время года ещё и от того, что в этот период у людей снижается иммунная защита. Соответственно, растёт количество заражённых вирусом среди населения. Также осенью и зимой люди больше времени проводят дома, в помещениях, где вирусу проще перемещаться от одного человека к другому. Переохлаждение как таковое не является причиной заражения вирусом. Оно влияет на иммунитет и его стойкость в период распространения болезней. Замерзание может спровоцировать заражение вирусом только в случае, если он уже был где-то на слизистых оболочках, — отметила врач.

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