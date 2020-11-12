Разве это гостайна?

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В Территориальной кассе социального страхования отказываются давать письменные объяснения, как рассчитывалась пенсия или производился её перерасчёт. Это что – государственная тайна? А. Ферарул, Кишинёв

Отвечает Ольга Михаеш, заместитель начальника главного управления пенсий и пособий НКСС:

– Согласно ст. 31 ч. 2 Закона №156-XIV от 14.10.1998 г. «О государственной пенсионной системе», заявление о назначении/пересмотре пенсии и необходимые документы представляются в территориальный орган социального страхования по месту постоянного жительства застрахованного лица, где в обязательном порядке регистрируются.

Решение о назначении пенсии или об отказе в её назначении выносится территориальным органом социального страхования и подписывается его руководителем в 30-дневный срок со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами.

Решение об отказе в назначении пенсии с указанием причин отказа направляется заявителю в пятидневный срок со дня его вынесения.

Согласно Административному кодексу РМ, вступившему в силу с 1 апреля 2019 года, решение о назначении или об отказе в назначении, в том числе о пересмотре пенсии, является индивидуальным административным актом, с которым каждый человек может ознакомиться и получить его копию после обращения в Территориальную кассу социального страхования по месту жительства, в том числе и информацию по расчёту пенсии.