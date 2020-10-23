Разрыв продолжает расти: за Додона во втором туре намерены голосовать уже более 55% граждан

0

Действующий президент сохраняет самые высокие шансы на победу на предстоящих выборах. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса общественного мнения, представленного сегодня Ассоциацией социологов и демографов РМ.

Так, 42,9% от числа определившихся с выбором намерены голосовать за Игоря Додона. Майя Санду получит на 18,6% голосов меньше — всего 24,3%. У Андрея Нэстасе 12,4%, у Ренато Усатого – 8,6%. За Виолетту Иванову собираются голосовать 6,5% граждан, за Октавиана Цыку – 2,1%, за Тудора Делиу – 1,7%, за Дорина Киртоакэ – 1,6%.

В то же время в случае проведения второго тура и прохождения в него Игоря Додона и Майи Санду действующий глава государства победит с результатом 55,3%. Разрыв между ним и лидером ПДС продолжает расти: в начале октября соотношение составляло 54% против 46%.

Опрос общественного мнения проводился с 11 по 20 октября. В нём приняли участие 1183 респондента из 79 населенных пунктов страны. Погрешность составляет +/-3%.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.