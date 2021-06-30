Разработчик “Спутника V” рассказал, как вакцина действует против индийского штамма

0

Защита от мутировавшего возбудителя остается на высоком уровне, сообщил заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

Активность сыворотки крови у привившихся вакциной “Спутник V” снижается к индийскому штамму коронавируса в 2,6 раза, но защита от мутировавшего возбудителя остается на высоком уровне. Как заявил заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов, это незначительное снижение, передаёт tass.ru.

– Мы видим, что в отношении штамма “Дельта” есть незначительное снижение активности сывороток – примерно в 2,6 раза, – сказал он.

Он отметил, что в отношении зарубежных вакцин снижение составляет от трех до пяти раз.

– Поэтому мы с оптимизмом смотрим на ту эффективность, которая у нас получается. Падение есть, но падение незначительно, – добавил он.

В Центре им. Гамалеи пояснили, что активность сыворотки или нейтрализующих антител к спайк-белку коронавируса является лишь одним из показателей эффективности вакцины в целом. В случае с вакциной “Спутник V” при снижении активности нейтрализующих антител в 2,6 раза эффективность вакцины снижается незначительно и остается на уровне 90%, а у вакцины фирмы Pfizer эффективность в 90% сохраняется и при падении активности сыворотки в 5,8 раза.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.