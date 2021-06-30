Разработчик “Спутника V” рассказал, как вакцина действует против индийского штамма

Разработчик “Спутника V” рассказал, как вакцина действует против индийского штамма

Защита от мутировавшего возбудителя остается на высоком уровне, сообщил заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

Активность сыворотки крови у привившихся вакциной “Спутник V” снижается к индийскому штамму коронавируса в 2,6 раза, но защита от мутировавшего возбудителя остается на высоком уровне. Как заявил заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов, это незначительное снижение, передаёт tass.ru.

– Мы видим, что в отношении штамма “Дельта” есть незначительное снижение активности сывороток – примерно в 2,6 раза, – сказал он.

Он отметил, что в отношении зарубежных вакцин снижение составляет от трех до пяти раз.

– Поэтому мы с оптимизмом смотрим на ту эффективность, которая у нас получается. Падение есть, но падение незначительно, – добавил он.

В Центре им. Гамалеи пояснили, что активность сыворотки или нейтрализующих антител к спайк-белку коронавируса является лишь одним из показателей эффективности вакцины в целом. В случае с вакциной “Спутник V” при снижении активности нейтрализующих антител в 2,6 раза эффективность вакцины снижается незначительно и остается на уровне 90%, а у вакцины фирмы Pfizer эффективность в 90% сохраняется и при падении активности сыворотки в 5,8 раза.

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