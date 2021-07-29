Разработано самое эффективное средство против коронавируса

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Учёные Геттингенского университета в Германии разработали нанотела, которые эффективно блокируют SARS-CoV-2 и его новые опасные варианты. При этом они в тысячу раз превосходят ранее созданные аналоги.

Поскольку нанотела можно производить с небольшими затратами и в больших количествах, это новое средство в случае успешных клинических испытаний будет способно удовлетворить мировой спрос на терапевтические препараты против COVID-19. Об этом сообщается в статье, опубликованной в The EMBO Journal, передаёт lenta.ru.

Нанотела представляют собой уменьшенную версию антител — молекул, которые прикрепляются к вирусам и другим инфекционным агентам и нейтрализуют их. Мини-антитела, или VHH, направлены против S-белка коронавируса, который участвует в прикреплении вируса к рецепторам на поверхности заражаемой клетки и последующем проникновении внутрь. Нанотела блокируют рецептор-связывающий домен коронавируса, предотвращая заражение.

Исследователи также сконструировали из нанотел различные структуры. Доказано, что одиночные, двойные и тройные нанотела даже в очень малых количествах способны остановить патоген, пишет источник.

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