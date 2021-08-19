Разработан вариант вакцины «Спутник V», модифицированный под штамм «дельта»

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Об этом сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

– В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины, — сказал учёный.

В то же время, по мнению Гинцбурга, эффективность многих зарубежных препаратов против штамма «дельта» может быть повышена благодаря использованию однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в качестве бустера. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), инвестирующий в вакцину, сделал предложение компании Pfizer/BioNTech о проведении совместных испытаний с препаратом «Спутник Лайт».

– Это красивое, научно обоснованное предложение. «Пфайзеру» это очень надо, потому что у него одна фиксированная конформация, а у «Спутника» как у природного S-белка их много. Поэтому спектр нейтрализующих антител, которые будут образовываться на тот, и на этот S-белок, в случае «Спутника» гораздо шире. В данном случае такой «коктейль» будет более эффективным против конкретно «дельта»-штамма, — сказал Гинцбург.

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