Разработан план социально-экономического восстановления после пандемического кризиса

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Правительство при поддержке ООН в Молдове разработало обновлённый план реагирования и социально-экономического восстановления после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Документ призван снизить уязвимость страны перед пандемией, обеспечивая прозрачный и эффективный процесс социально-экономического восстановления при соблюдении прав человека, передаёт moldpres.md.

– В борьбе с пандемией стало ясно одно: глобальные вызовы требуют твёрдой приверженности, скоординированных усилий и действий на всех уровнях и со стороны всех заинтересованных лиц, солидарности и партнёрства, – подчеркнул премьер-министр Молдовы Ион Кику.

Система социально-экономических ответных мер состоит из пяти стратегических элементов защиты потребностей и прав людей, живущих в условиях пандемии, с особым акцентом на наиболее уязвимые и маргинализованные группы и отдельные лица: приоритет здоровья, защита людей, экономические ответные меры и восстановление, макроэкономические ответные меры и многостороннее сотрудничество, социальная сплоченность и устойчивость сообществ.

– План социально-экономических ответных мер и восстановления направлен на поддержку Правительства Республики Молдова в преодолении чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, социальных и экономических последствий пандемии, – уточнил постоянный координатор ООН в Молдове Саймон Спрингетт.

Общий бюджет плана составляет 106 миллионов долларов США, из которых 12 миллионов уже определены при поддержке 18 доноров. Документ содержит 99 проектов и мероприятий.

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