Хотела разжечь костёр, но устроила пожар: пенсионерка попала в больницу с ожогами

Хотела разжечь костёр, но устроила пожар: пенсионерка попала в больницу с ожогами

В селе Выхватинцы Рыбницкого района в овраге загорелась сухая трава. Пытаясь потушить пламя, травмы получила местная жительница.

71-летнюю пенсионерку с ожогами III степени госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы. Площадь пожара составила 0,5 гектара.

В ходе разбирательства выяснилось, что пострадавшая на месте происшествия оказалась неслучайно. Она сжигала там старые вещи. От костра загорелась сухая трава, пишет mvdpmr.org.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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