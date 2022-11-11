Разовое посещение бассейна “Динамо” подорожало на 70%

По данным МВД, расходы на содержание бассейна в три раза выше. Для сравнения, цена, установленная другими экономическими агентами за ту же услугу, превышает 100 леев в час, передает ipn.md.

Проект предусматривает полный пересмотр тарифов на услуги, предоставляемые ЦСК “Динамо” МВД.