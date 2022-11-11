Разовое посещение бассейна “Динамо” подорожало на 70%

Стоимость разового посещения плавательного бассейна “Динамо” МВД повысили с 30 до 100 леев. Соответствующее постановление было одобрено правительством. Подорожание объяснили увеличением расходов на содержание и функционирование спортивного клуба.
По данным МВД, расходы на содержание бассейна в три раза выше. Для сравнения, цена, установленная другими экономическими агентами за ту же услугу, превышает 100 леев в час, передает ipn.md.
Проект предусматривает полный пересмотр тарифов на услуги, предоставляемые ЦСК “Динамо” МВД.
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