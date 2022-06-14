Разорение местного производителя

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О том, как можно без особых затрат хоть чем-то помочь фермерам

Молдова – аграрная страна, и этот факт едва ли кто-то попытается оспорить. Да, у нас была и промышленность, которую мы успешно разрушили. но что сделано – то сделано. Теперь нужно попытаться сохранить то, что есть. У нас пока есть своя земля и люди, которые готовы на ней работать. Как им помочь не разочароваться в своём предназначении?

Отобрать половину

Если оценивать сельское хозяйство широко открытыми мозгами, со знанием всех проблем и пониманием значимости этой отрасли, можно предложить множество вариантов её развития, хотя в нашем случае правильнее говорить – спасения. В прошлом году депутаты Блока коммунистов и социалистов инициировали ряд проектов по поддержке аграрного сектора, среди них и внесение в Закон о внутренней торговле положения, которое устанавливает, что 51% длины полки в торговых единицах должны быть предложены отечественной агропродовольственной продукции. Понятно, что с экзотическими фруктами и морепродуктами наша страна не конкурирует, поэтому Минсельхозу было поручено сформировать перечень тарифных позиций. Документ был направлен в Экономический совет при премьер-министре для обсуждения с представителями торговых сетей. В силу он вступил только 1 июня 2021 года. Потом случились парламентские выборы, а новой власти такой расклад не понравился.

– Я не согласен с тем, что мы должны обязывать производителей и магазины выставлять на полки нормированную национальную продукцию, – заявил СМИ глава Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Виорел Герчу. – Мы должны улучшать качество продуктов, диверсифицировать их спектр и расширять выбор покупателей. Одним законом и инспекцией невозможно повысить качество, а также продовольственную безопасность. К тому же нам нужно подумать и о потребительской свободе. Выбор гражданина – какие товары покупать, поэтому мы не вправе вмешиваться в формирование торгового ассортимента.

Министр экономики Серджиу Гайбу также неоднократно говорил, что содействие местному производителю непрактично и противоречит принципам Всемирной торговой организации. А президент Майя Санду заявила, что это положение необходимо отменить, потому что оно не соответствует Соглашению об ассоциации с ЕС.

Мы можем использовать этот кризис с пользой для аграрного сектора. Развивая своё производство, мы сможем не только на 51% покрыть торговые полки, но и более – сможем сами себя обеспечивать основной сельскохозяйственной продукцией. И тогда, возможно, через несколько лет упомянутый законопроект потеряет актуальность.

Кризис для возрождения

Следуя логике власти, Министерство экономики подготовило проект, в соответствии с которым предлагается отказаться от упомянутого положения Закона о внутренней торговле, а голоса депутатов оппозиции, пытающиеся его сохранить, остаются не услышанными.

Как отметил депутат БКС Раду Мудряк, формально законопроект существует, но ничем не поддерживается, т. е. не исполняется. Например, сейчас импортных соков на полках магазинов около 90%, а ведь данный законопроект рассматривался как один из рычагов поддержки местного производителя. Власть же говорит о свободе рыночной экономики. Зачем нужно развивать местное производство, если всё можно импортировать?

– Именно сейчас, когда экономический кризис коснулся практически всех стран, нам необходимо возрождать аграрный сектор, – уточняет Р. Мудряк. – К примеру, мы импортировали 30 – 40% мяса птицы, его дефицит можно восполнить за несколько месяцев. Мы можем запретить экспорт подсолнечника и экспортировать только подсолнечное масло, а отходы производства использовать для корма птицы и скота. У нас есть очень много неиспользованных возможностей. Мы можем поднять свиноводство, семеноводство и другие сферы сельского хозяйства. Мы можем использовать этот кризис с пользой для аграрного сектора. Развивая своё производство, мы сможем не только на 51% покрыть торговые полки , но и более – сможем сами себя обеспечивать основной сельскохозяйственной продукцией. И тогда, возможно, через несколько лет упомянутый законопроект потеряет актуальность.

Экспансия импорта

Доктор экономических наук, сотрудник Национального института экономических исследований Михаил Пойсик также считает, что Молдове нельзя отменять квоту на продукцию отечественного производства на полках магазинов. Эта практика используется США, ЕС и другими странами, которые так просто не пускают на свои рынки чужую продукцию. Они правдами и неправдами на полную пользуются тарифными и нетарифными барьерами, защищая от экспансии импорта своих производителей.

– У нас сегодня импорт в 2,5 раза превышает экспорт, это касается и сельхозпродукции. Это в стране, где половина населения проживает в сельской местности, в агросекторе трудится около трети граждан, живущих в Молдове, – поясняет М. Пойсик. – В развитых странах в сельском хозяйстве занято 2 – 5% от общей численности населения, и они экспортируют свою продукцию. Так что норматив, обязывающий продовольственную розницу выделять 51% полок под продукт, произведённый в Молдове, это одна из системных мер по поддержке отечественного производителя. Естественно, она не решит всех проблем, потому что у нас в принципе не выстроена стратегия развития сельского хозяйства. У нас принято поддерживать мелкие хозяйства и средний бизнес. Согласен, это тоже надо. Но в мире больше поддерживают крупные агропредприятия, которые работают с привлечением науки и современных технологий. Коме того, они не только производят продукцию, но и имеют возможность её переработать. У аграрного сектора, раздробленного на десятки тысяч мелких хозяйств, нет будущего. На малых площадях невозможно соблюдать севооборот, использовать современную технику, применять научные достижения. В США при выращивании полевых культур считается, что, если у фермера меньше 2 тыс. гектаров, – это фазенда. Мы должны двигаться не от мелкого бизнеса, а от крупного, для этого надо создавать условия для привлечения инвестиций.

Во многих странах можно увидеть рекламные панно с призывами покупать отечественные товары. Это своего рода патриотизм в хорошем его проявлении. Когда ты поддерживаешь своих производителей, ты поддерживаешь экономику своего государства. А нам с продуктами питания и лукавить не надо, они у нас вкусные, а главное – наши.

Мнение Акбаш

С нуля – ни за какие субсидии

Если говорить о нашем взаимоотношении с торговыми сетями, то равное распределение отечественной и импортной продукции – это первая необходимость. Очень важно, чтобы в условиях жёсткой конкуренции нам отдавали хотя бы половину полок в магазинах. Также необходимо осуществить контроль за исполнением этого правила. Молдова получает молочную продукцию из многих стран, но самый явный конкурент – это Польша, где фермеров серьёзно поддерживает государство. Есть, конечно, какие-то специфические сыры, которые мы не производим, – пусть они присутствуют на второй половине витрины. Но что касается цельномолочной продукции, разного вида мягких сыров, творогов – этим мы можем обеспечить. Проблема в том, что сегодня наша продукция примерно на 10 – 15% дороже польской, и никому нет дела, что у импортной продукции длительный срок годности. Никто не говорит, что она опасна для здоровья (в ЕС за этим следят), но она и не полезна, потому что там уже нет той микрофлоры, которая делает продукт ценным. Я не могу понять, как при абсолютной чистоте молока творог может храниться два месяца? Но наш потребитель настолько обеднел, что уже не обращает на это внимания.

Нам нужна поддержка государства. В прошлом году был запущен хороший проект по поголовному субсидированию животных, который нас очень поддерживает. На каждую корову государство выделяет 7 тыс. леев, а если это племенное стадо, то 10,5 тыс. Но эти деньги поступили только в октябре, а у нас замкнутый цикл производства и средства нужны постоянно. Электроэнергия дорожает, а с топливом вообще ситуация аховая. Фермеры начинают покупать топливо за наличку, а это первый шаг к процветанию чёрного рынка ГСМ.

Сегодня мы не имеем морального права поднимать цены на молочную продукцию. С одной стороны, мы должны быть рядом с нашими потребителями, с другой – если наш товар станет ещё дороже, его перестанут покупать. Недавно я разговаривала с фермером с юга Молдовы, который готов пустить под нож всё молочное стадо. Потом с нуля никто не будет начинать, даже если посулят большие субсидии. В нашей стране всё очень нестабильно, на защиту государства уже никто не надеется, поэтому уже никто не хочет и рисковать. Мы предлагали, чтобы государственные закупки проводились только у местных производителей, но никто на это не обратил внимания.

Мария Акбаш,

руководитель ООО Oloi pak и крупнейшей животноводческой фермы на юге РМ

Наталья Устюгова