РазОчарование старости

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О том, почему пожилые люди не вписываются в Конституцию РМ

Наталья Устюгова, info@aif.md

Не секрет, что в Молдове давно и постоянно нарушаются права человека, в частности это касается людей уважаемого возраста, которые относятся к социально уязвимым слоям населения и автоматически становятся бесправными.

Пожилым не предоставляются абонементы

Впрочем, далеко не всегда защита прав пожилых связана с их материальным положением. Недавно в СМИ прошла информация, что один из столичных фитнес-клубов отказал продлевать абонемент 81-летней женщине. Администрация клуба пояснила, что ввела ограничение по возрасту из-за состояния здоровья клиентов старше 63 лет по рекомендации Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям. После шума в прессе абонемент был продлён, но таких случаев, как выяснилось, было немало. Так что же получается: работать мы обязаны до 63 лет, а после даже на бассейн сходить не можем?

Директор спортивного комплекса при Государственном университете физкультуры и спорта, президент Союза Федераций гимнастики Василий Чербушка считает, что люди вправе заниматься спортом, в том числе и плаванием, в любом возрасте. Но в некоторых случаях необходимо предъявить справку от врача о том, что человеку не противопоказаны физические нагрузки.

– В фитнес-клубах для клиентов уважаемого возраста должны разрабатываться специальные облегчённые программы и создаваться отдельные группы, – уточняет В. Чербушка. – Если их нет, тогда и возникают спорные вопросы с нарушением прав пожилых людей. Наши родители, бабушки и дедушки могут свободно заниматься спортом и для этого не обязательно соперничать с молодёжью – у каждого возраста свой набор упражнений. Недавно мы были в Швейцарии на международном фестивале «Гимнастика для всех», в котором участвовали люди в возрасте старше 60 лет, некоторым было более 90 лет. Во многих странах спорт среди пожилых серьёзно пропагандируется и поддерживается. У нас есть 70-летние женщины, которые учатся плавать, – раньше на это у них не было времени. Правда, далеко не у всех пенсионеров есть деньги, чтобы оплатить занятия в бассейне или в фитнес-центре.

Некоторым пожилым людям, особенно с группой инвалидности, плавание и спортивные занятия с инструктором жизненно необходимы, что подтверждено медицинскими показаниями. Поэтому нужны муниципальные проекты и государственные программы национального уровня, нацеленные на оздоровление пожилых людей. Ведь это же наши родители, которые строили и поднимали нашу страну, и сейчас мы обязаны о них заботиться. Раньше ветеранов труда поддерживали профсоюзы, трудовые коллективы, городские и районные власти. На оздоровительные программы выделялись средства, что было не только гуманно, но и в какой-то мере выгодно самому государству. Чем дольше люди будут в хорошей форме, тем меньше придётся тратить денег на их лечение.

Наши родители, бабушки и дедушки могут свободно заниматься спортом и для этого не обязательно соперничать с молодёжью – у каждого возраста свой набор упражнений.

Путешествия – не по карману

После выхода на пенсию, чтобы не зачахнуть духовно, людям надо чем-то заниматься. Конечно, многие хотят путешествовать, что и делают пенсионеры из ЕС, потому что их пенсии позволяют, и они несоизмеримы с молдавскими. Нашим же достаточно узнавать об этом мире что-то новое, обсуждать с кем-то современные и старые фильмы и даже учить иностранные языки.

Какую-то часть населения собирают вокруг себя столичные и районные библиотеки, в которых пытаются организовать клубы по интересам. Примером может служить библиотека им. М.В. Ломоносова, расположенная в столичном секторе Ботаника, где проводятся даже курсы английского языка, которые посещают и люди старшего возраста. Немалую роль в организации досуга играют общественные организации.

– У нас работает Клуб русской песни, который уже возобновил свою работу после пандемии. Подчеркну, что к нам приходят люди разных национальностей и разных возрастов, – рассказывает председатель Русской общины РМ Людмила Лащёнова. – И что важно, в рамках клуба молодёжь общается с представителями старшего поколения. Мы дружны с ветеранской организацией, коллективным членом нашей общины является Клуб флористов, где женщины пенсионного возраста раскрывают художественные таланты. Конечно, мы живём в тревожное время, ситуация напряжённая, но жизнь продолжается и в ней имеют место человеческие отношения.

Получается, что досугом и духовной поддержкой пенсионеров занимаются общественные организации, да и то в основном в столице и в некоторых районных центрах. А чем пожилые люди живут в сёлах, кроме мыслей, где достать дрова?

Экономия смерти подобна

Порой для того, чтобы не нарушить права пожилых, нужно просто быть человеком: помочь, поддержать, понять, посочувствовать, вспомнить о том, что когда-то и мы будем на их месте.

– Когда некоторые водители маршрутных такси видят на остановке пенсионера с палочкой или на костылях, они просто не останавливаются, – рассказывает пенсионерка Галина Калюжная. – Похожая история и с троллейбусами. Когда до двери остаётся 5-7 метров, она просто закрывается, мы ходим медленно и нас не хотят ждать, а ездить на такси не позволяет пенсия. Но есть и сердобольные люди. Порой водители терпеливо ждут, пассажиры помогают подняться по ступенькам, уступают место, но таких граждан становится всё меньше. Все озабочены насущными проблемами, мало радости на лицах.

Пенсионерка говорит и о том, что из-за подорожаний многие пожилые люди не могут покупать необходимые лекарства, ведь далеко не все из них компенсированные. Приходится экономить на еде, хотя куда уже более, а в разы подорожавшие коммунальные услуги просто выбивают почву из-под ног. Что будет, когда накопятся огромные долги? Правительство и парламент запросто могут сотворить закон, позволяющий выселять должников из собственного жилья. Куда их будут отселять? В коммунальные квартиры, общежития или просто выгонять на улицу?

И ещё. Когда мы говорим, что пенсионеры умирают от голода, это вовсе не означает голодную смерть в прямом смысле слова. Просто из-за постоянного недоедания, отсутствия здорового рациона питания и необходимого лечения люди ослабевают настолько, что открывается прямая дорога в мир иной. То есть утеряно право не только на достойную жизнь, но даже на жалкое существование. Нас просят подождать лучших времён, однако многие одинокие пожилые люди до них просто не доживут.

Мнение Щетинина

Бесправные пенсионеры

– О нарушении прав пожилых людей в Молдове можно говорить бесконечно. Первая болевая точка – медицина. Люди обращаются к врачу, им говорят, что во всём виноват возраст и их болезни в полной мере излечить нельзя. Им даже сложно пройти диагностику. Сначала надо записаться к семейному врачу, потом к специалисту, потом опять к семейному, потом на анализы и обследование и т.д. Эти круги ада проходят не все. Получается, чтобы узнать свой диагноз, необходимо либо скончаться, либо идти в частную клинику. Подобные проблемы и с юридическим обслуживанием, в частности это касается недвижимости и её оформления. Чтобы исправить когда-то допущенные правовые ошибки, человеку необходимо обратиться в суд, для этого нужно нанять адвоката, которому надо платить.

Также я хотел бы обратить внимание на то, что не в полной мере оказывает помощь и социальная служба. В некоторых случаях мне лично приходилось выбивать материальную помощь, выделенную на законных основаниях трём ветеранам войны, которых почему-то не оказалось в списках, – как, например, участнику войны Марии Улаевой. Мне чуть ли не на руках пришлось нести её до почтового отделения, чтобы добиться правды. Если бы мы не помогли этой одинокой женщине, она так бы не получила положенных денег.

Нарушается право на получение информации. Ветеранам не только необходимо купить современный телевизор, но и подключиться к интернет-провайдерам, чтобы получить доступ к телевизионным каналам, а это, как известно, платная услуга. Печатная пресса тоже стоит недёшево. Они ничего не видят и не читают.

Доступность сайта compensatii.gov.md тоже можно поставить под сомнение, так как пенсионеры самостоятельно не могли заполнить необходимые формы. Потом последует интернет-голосование, в котором они также не смогут участвовать или за них будет голосовать кто-то другой. Избирательное право на сегодняшний день искажено с точностью до наоборот.

И отдельная тема – качество жилого фонда. Текущие крыши, разломанные ступеньки, сырые подвалы, аварийные дома и лифты в них и многое другое, что находится вне компетенции пожилых жильцов, но влияет на качество и безопасность их жизни.

И о материальном. На сегодняшний день ни один из экономических агентов не оказывает помощь ветеранским организациям. Мы обращались к руководителям торговых сетей, чтобы они по льготной цене, со скидкой, предоставляли нам продукты, срок годности которых уже истекает. Но никто нам навстречу не пошёл.

Владимир Щетинин,

председатель ветеранской организации сектора Ботаника