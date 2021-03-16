Разобрались на кулаках: двое жильцов избили “проблемного” соседа

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В милицию с заявлением обратился 39-летний тираспольчанин. Он рассказал, что двое малознакомых мужчин проникли к нему в жилище и избили.

Подозреваемыми оказались приятели 19 и 22 лет, проживающие в одном доме с потерпевшим. В ходе разбирательства они признались, что сосед, ведущий антиобщественный образ жизни, им порядком надоел. На замечания не реагировал, и тогда накопившаяся обида и раздражение побудили мужчин к решительным действиям.

Врачи диагностировали у потерпевшего ушибы, кровоподтёки и перелом ребра, пишет mvdpmr.org. Подозреваемые в содеянном раскаиваются. Они могут быть привлечены к уголовной ответственности.

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