Разобрали скамейки, чтобы продать детали и выпить: задержаны двое

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Двух жителей Бендер задержали по подозрению в краже металла. Мужчины 32 и 33 лет разобрали скамейки на городском кладбище.

С металлическими деталями они направились к выходу, однако их заметил прохожий, пишет mvdpmr.org. Свидетель сообщил о подозрительных лицах правоохранителям.

Подозреваемых задержали. Выяснилось, что мужчины состоят на спецучёте как алкоголики. В тот день, незадолго до совершения кражи, они также употребляли спиртное. На следующую порцию горячительного денег не нашлось, и тогда они решили добыть металл на кладбище и сдать его в пункт приёма металлолома.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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