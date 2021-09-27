Разоблачена коррупционная схема по выдаче прав. Задержан чиновник

0

Сотрудники НАЦ и прокуроры провели сегодня обыски в доме и офисе директора подразделения Государственной инспекции по техническому надзору “Intehagro” в Тараклии. Мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбуждённого по факту пассивной коррупции.

По данным материала дела, директор подразделения госпредприятия наладил коррупционную схему, благодаря которой систематически получал взятки в размере 2500 леев от желающих получить сертификаты механика-тракториста или водительское удостоверение категорий A и C без сдачи теоретического и практического экзаменов. В ходе обысков были изъяты копии документов кандидатов, которым были выданы сертификаты механика-тракториста, заявления на сдачу экзаменов, а также денежные средства.

Мужчина подозревается в 8 коррупционных эпизодах. Его задержали на 72 часа. Чиновнику грозит до 10 лет тюрьмы, а также штраф и лишение права занимать государственные должности на срок до 10 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.