Размытые дороги и затопленные поля: спасатели продолжают устранять последствия непогоды

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Из-за прошедших сильных дождей с градом и шквалистым ветром помощь сотрудников ГИЧС понадобилась в нескольких районах страны.

Так, в Криулянах сильный ветер сорвал с крыши местного Центра здоровья около 30 листов шифера. Также были повреждены крыши трёх домов и 120 га кукурузы в селе Дороцкое Дубоссарского района.

В селе Пырыта стихия повредила около 83 га садов и 139 га сельскохозяйственных культур, в том числе 5 га пшеницы, 125 га кукурузы и 6 га овощных культур. В Сорокском районе от ливня с градом пострадали около 14 га фруктовых садов.

В селе Бошкана Криулянского района дождём размыло около 0,5 км дороги и затопило около 250 га кукурузы, а в селе Хрушова пострадало 207 га кукурузы и 271 га подсолнечника. Около 20 га сельскохозяйственных культур и 30 га подсолнечника затоплены в сёлах Фалештского района.

Специалисты на местах продолжают подсчитывать ущерб от непогоды.

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