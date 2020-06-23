Размытые дороги и затопленные подвалы и дворы: непогода нанесла ущерб ряду населенных пунктов (ФОТО)

Размытые дороги и затопленные подвалы и дворы: непогода нанесла ущерб ряду населенных пунктов (ФОТО)

В течение вчерашнего дня спасатели получили множество вызовов, связанных с последствиями прошедших ливней.

Так, сотрудники ГИЧС откачали воду из трёх домохозяйств в селе Бричанского района, а также в Каушанах. В Яловенском районе спасатели вывезли грязь из дворов сельских жителей и выкачали воду из 8 колодцев.

В Страшенах проливные дожди повредили трубы ирригационной системы длиной более 100 метров. В районе Леова ливни нанесли ущерб как минимум 5 домохозяйствам, в результате чего погибло более 40 домашних птиц.

Вмешательство сотрудников ГИЧС также понадобилось в селе Буцены Хынчештского района, где водой затопило 4 дома и размыло несколько местных дорог. Более 4 км дорог были размыты в двух населённых пунктах Ниспоренского района. Сильный дождь также нанёс урон сельхозкультурам в районах Сороки и Ниспорены.

Комиссии по чрезвычайным ситуациям работают на местах для определения размера материального ущерба.

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