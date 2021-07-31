Размышления по страницам новой книги Богдана Цырди

0

О новом научном труде молдавского политолога

Редакция «АиФ в Молдове» решила опубликовать фрагмент из размышлений академика Владислава Якимовича Гросула (сына основателя Молдавской академии наук) на монографию Б. Цырди «Гражданское общество в Республике Молдова: Спонсоры. НПО-кратия. Культурные войны».

Повесть о судьбе страны

Чему посвящена новая книга Богдана Цырди? На первый взгляд тому, о чём говорится в её заглавии – гражданскому обществу в Республике Молдова. Но как быть с тем, чего нет? Стало быть книга посвящена отсутствию гражданского общества в Республике Молдова. Но и это ещё не всё. Прочитав всю книгу, я пришёл к выводу о том, что монография Богдана Цырди по существу – повесть о судьбе страны, которая носит имя Молдавия. Пока носит. Поскольку если закордонные силы, тщательно описанные автором этого сочинения, доведут до конца свои коварные замыслы, не будет ни Молдавии, ни молдаван, ни реалий, ни мечтаний. Ещё, дойдя примерно до середины книги, я поймал себя на мысли о том, что в моей голове крутятся два слова, сказанные в далёкие, даже древние времена – Săracă Moldova («Бедная Молдавия»). Эти слова не ушли и когда я закончил чтение, и сейчас, когда пишу эти строки.

Но всё-таки – всё по порядку. Монография Б. Цырди – это научное исследование. Она написана на стыке истории, социологии и политологии. Автор – прекрасный аналитик, и при всех грустных мыслях, сейчас мне свойственных, я не мог не порадоваться наличию в Молдавской респуб-лике аналитика такого высокого класса. Есть мужи и у нас, молдаван. Опять-таки, слова, сказанные ещё в древности. И уже это очень хорошо. Разобраться и понять – это уже половина победы.

Что разумеет автор этой книги под гражданским обществом? Как подлинный исследователь он излагает разные мнения и выделяет два, наиболее распространённых. Одно, которое он тянет от Г. Гегеля, и другое он связывает с воззрениями А. Токвиля.

Б. Цырдя видит в гражданском обществе новую социальную систему, непременно включающую в себя правовое государство. Здесь двух мнений быть не может. Другое дело, что он считает обязательно необходимым для гражданского общества частную собственность, конкурентную рыночную экономику, средний класс, то есть такую структуру, которая позволяет существовать капиталистическим отношениям. Эти последние утверждения могут стать предметом полемики, поскольку с ними отнюдь не все согласны. Чуть дальше он отмечает политическую основу гражданского общества, усматривая её в правовом государстве, многопартийности и избирательной конкуренции. Опять-таки закон, право стоят на первом месте. И это совершенно справедливо, ибо не может быть гражданского общества, общества, где правит народ, подлинно гражданского общества там, где не соблюдаются законы.

За Прутом раздаётся призыв за призывом. Они спонсируют всё антимолдавское, подрывая всё, что идёт на пользу республике. Представьте себе, что будет, если Молдавия потеряет право на составление своего республиканского бюджета. Неужели республика от этого выиграет? Молдавские простачки думают, что румыны будут их кормить. Но Молдавия им нужна не для того, чтобы её кормить, а, наоборот, для того, чтобы за её счёт кормиться…

А главный закон – это Конституция

В молдавской Конституции есть статья, где записано: «Конституция Республики Молдова является её высшим законом. Ни один закон или иной правовой акт, противоречащие положениям Конституции, не имеют юридической силы». Вот так. И это касается законодательных актов, принятых как до, так и после принятия этой Конституции. Да собственно на этих принципах построены и Конституции других стран. Право оно есть право для всех. А что мы имеем на практике в Республике Молдова? Конституционный суд, где преобладают судьи с двойным гражданством, вместо того чтобы отстаивать Конституцию, открыто её нарушают. Нынешний президент Молдовы вместо того чтобы защищать Конституцию, призывает к её пересмотру. И после этого кто-то ещё поёт песню о её образованности, интеллигентности. Она, оказывается, несколько месяцев провела в Гарварде. Я тоже несколько месяцев провёл в США и очень хорошо знаю, как там строго соблюдают и воспевают свою Конституцию. Она там – предмет гордости и почитания. Значит госпожа Санду там плохо училась. Хочу напомнить слова из специальной статьи молдавской Конституции (ст. 56), где записано: «Преданность стране священна». После этого кто имеет право призывать к разрушению Молдавской респуб-лики? Термины «молдавский народ», «молдаване», «молдавский язык» – это конституционные термины. И будьте добры, дамы и господа, об этом не забывать.

Итак, отсутствие правового государства ставит под сомнение само утверждение о существовании в Республике Молдова гражданского общества. Можно говорить лишь о некоторых его элементах. Но элементы гражданского общества существовали, как пишет автор во второй главе своей монографии, и в Советском Союзе. Там же он специально останавливается на социальной трансформации и формировании советского среднего класса. Вообще внимание к так называемому среднему классу в Молдавии не было случайным. Как можно прочитать в этой книге, в 1998 г. бедные в республике составляли около 86% населения, а в 2019 – 65%. Он же приводит и другие интересные цифры. Оказывается, средний класс составляет в Молдавии около 7–8%, а средний протокласс – 23%. И это при том, что в ЕС и США он равнялся 70–80%. О каком социальном прогрессе может идти после этого речь?

О чём говорят цифры?

Вообще в монографии Б. Цырди очень много цифр. Это объясняется самим жанром данной работы. Как это ни удивительно, масса цифр не подавляет, и читатель от них не устаёт. Потому что цифры, приводимые в книге, отражают саму жизнь, жизнь страны Молдавия. Позволю и я на некоторых из них остановиться. Вот результаты социологического опроса 2011 года о том, какой политической системе отдают предпочтение опрошенные жители республики. Оказывается, что 35,2% высказываются за систему до 1990 г.; 13,4% – за существующую молдавскую систему; 31,1% – за западную демократию; 19,4% – за суверенную демократию России и 1,3% не смогли определиться. О чём говорит этот опрос? О явных предпочтениях, которые отдаются советской системе. Разве можно было предположить о таких результатах в том же 1990 году? Нет, конечно. Но жизнь продиктовала свои решения. Многие поняли, что подлинная демократия – это органическое сочетание социальной демократии и демократии политической. Для простого человека, то есть для большинства народа, социальная демократия с её правами и гарантиями намного важнее демократии политической. Советский Союз был первой страной победившей социальной демократии, и к этому осознанию приходит всё больше и больше людей, и не только в Молдавии.

Кроме того, о политической системе судят не только и не столько по верховным политическим институтам, сколько по низовым структурам, по ситуации на предприятиях и в учреждениях. В Советском Союзе практически невозможно было уволить человека с работы. На его стороне были общественные организации – партийная, профсоюзная, народный контроль, которые следили за деятельностью администрации. Это порождало уверенность в завтрашнем дне. Тем более что в СССР практически не было безработицы. В СССР были стабильные цены и сегодня, и завтра, и послезавтра. А дешёвые столовые на заводах, фабриках, железных дорогах, в институтах, колхозах и т. д.? А самая низкая в мире квартплата и коммунальные услуги? А бесплатная медицина и образование?

НПО – неоколониальные структуры

Приведённые цифры вызывают многие ассоциации, но всё-таки обратимся к главным результатам исследования Б. Цырди. Я бы их свёл к словам журналиста Д. Чубашенко, которые приводятся в рецензируемой книге. Д. Чубашенко выразил убеждённость в том, что НПО Республики Молдова являются неоколониальными структурами и посему в Молдове нет подлинного гражданского общества. И материалы монографии Б. Цырди являются тому убедительным подтверждением. По данным книги, американцы с 1992 по 2020 гг. инвестировали в Молдову более $1 млрд. В целом общая сумма зарубежных инвестиций равна €4,4 млрд. Куда же пошли эти деньги и почему разгромлены промышленность, сельское хозяйство, транспорт и т. д.? Значительная часть этих сумм шла и идёт на прокормку служащих НПО, которых держат для закабаления республики. И, конечно, на случай чрезвычайных ситуаций. Это подлинная пятая колонна. Я два раза прочитал параграф, посвящённый событиям 7 апреля 2009 г. Это и была чрезвычайная ситуация, классический государственный переворот. Там эти личности и были задействованы. Нечего удивляться тому, что в Молдавии десятилетиями не решаются важнейшие вопросы. Ещё в 1991 г. было ясно, что решить приднестровскую проблему можно только в форме конфедерации. Я лично беседовал на этот счёт с президентом ПМР И. Н. Смирновым. Он был согласен. Но, как говорится, воз и ныне там. Никак не урегулируется вопрос о Джурджулештском порте, жизненно важном для экономики республики. Во всём мире учащиеся изучают историю своей страны, но только не в Молдавии, где детей заставляют осваивать историю соседнего народа.

Смертельная угроза для Молдовы

Над молдавской государственностью нависла смертельная угроза. Её уже три раза уничтожали: в 1859–1861 гг., в 1918-м и в 1941-м. Сейчас её намереваются уничтожить в четвёртый раз. За Прутом раздаётся призыв за призывом. Они спонсируют всё антимолдавское, подрывая всё, что идёт на пользу республике. Представьте себе, что будет, если Молдавия потеряет право на составление своего республиканского бюджета. Неужели республика от этого выиграет? Молдавские простачки думают, что румыны будут их кормить. Но Молдавия им нужна не для того, чтобы её кормить, а, наоборот, для того, чтобы за её счёт кормиться…

Союз глобалистов и пятой колоны

Автор предисловия к книге Б. Цырди Ю. Рошка с полным основанием видит в этой работе тщательное исследование механизмов колонизации страны глобалистами при помощи армии наёмников. Он называет глобализм врагом народов, в том числе и американского, подчёркивает смену обычных горячих войн войнами психологическими, экономическими и т. д. Да, мы живём в эпоху новых политических технологий. И эти технологии активно применяются в Республике Молдова отнюдь не в интересах её народа. И книга Б. Цырди – это крик души, это стремление к спасению того, что ещё можно спасти. Надо, наконец, задуматься над судьбой родного края. Спасти его может только сам народ. Спасти и выдвинуть тех людей, которым небезразлична судьба республики и которые способны ею руководить.

Книга Б. Цырди – большая, трудоёмкая. Она порождает и ответы, и вопросы. Как у рецензента есть вопросы и у меня, московского молдаванина. В частности по параграфу, который посвящён борьбе с российской пропагандой в Молдавии. Мне кажется, что надо было больше уделить внимания тем институтам, которые имеет в Молдавии Россия. Они есть и требуют своего освещения. Кстати, российские средства массовой информации не только не борются с молдавской государственностью, но всячески её поддерживают. Я вообще считаю, что русский язык и русская культура являются одной из опор молдавской государственности. Не случайно против них так ополчились за Прутом.

В России тоже есть пятая колонна, которая в союзе с мировым глобализмом разрушила Советский Союз и раскрутила националистические движения в союзных республиках. Это надо учитывать. Но вместе с тем надо учитывать и факт прозрения всё больших и больших слоёв российского населения. А как обстоит дело в Молдавии? Понимает ли простой молдаванин опасность потери своих государственных институтов или ему ближе философия пофигизма? Что ему навяжут платные наёмники, то он и примет?

Когда процветала Молдавия?

При прочтении книги Б. Цырди возникают и другие соображения. Автор, например, пишет, что в состав бюро ЦК КПМ 1961 года входил только один молдаванин – Д. С. Корнован. В действительности же, кроме него, в составе этого бюро молдаванами были И. И. Бодюл, А. Ф. Диордица, И. С. Кодица (уроженец Бессарабии), Г. Ф. Антосяк. Я их всех знал лично. Это были разные люди, но их объединяло такое важное качество, как государственный подход. С иным подходом в то время в руководящие органы не выдвигали. И республика достигла больших успехов – и не только в области экономики. Из них всех, на мой взгляд, наиболее масштабной фигурой был Г. Ф. Антосяк, родившийся где-то на Дальнем Востоке, куда сослали его отца за активное участие в крестьянском восстании в селе Мокра (кстати, родине композитора Евгении Доги). Антосяки вернулись в Молдавию только после Октябрьской революции, но «дальневосточник» Г. Ф. Антосяк внёс огромный вклад в развитие Молдавии.

Что касается молдавского правительства автономной республики, то им в 20–30-е годы руководили выходцы из Бессарабии. В 1937–1938 гг. последовала известная чистка. Новое правительство в 1940 г. перевели в Кишинёв, включив в него ряд представителей Бессарабии…

Я считаю, что после трудного переходного периода с 1940 по 1950 год наступил самый благоприятный период в истории республики. Я его хорошо помню. Как мы радовались, когда появился в Кишинёве медицинский институт и мы получили возможность готовить свои медицинские кадры. Как был открыт университет, а потом и политехнический институт. Ведь в послевоенном Кишинёве инженер был такой же редкостью, как космонавт. В 1949 г. появился первый троллейбус, и как мы стояли в очереди, чтобы проехаться в этом, как нам казалось, чудо-транспорте. А первые телевизоры… А создание нашей киностудии «Молдова-филм». Я консультировал на ней несколько исторических кинофильмов и должен сказать, что наша киностудия пользовалась хорошей репутацией далеко за пределами Молдавии. Где сейчас эта киностудия? Но кто-то очень хочет, чтобы её судьба постигла всю республику. Им мало разгромленных заводов и фабрик, парализованной железной дороги, израненной Академии наук, спалённой филармонии, угасающего Оперного театра, где пела великая М. Биешу. Им подавай всю страну. Молдавские команды не будут участвовать ни в Олимпийских играх, ни в первенствах мира и Европы, ни в Евровидении, ни даже в региональных состязаниях любителей пива. Кишинёв, потеряв столичный статус, превратится в старый заброшенный сарай, где не будет никаких НПО, просто за ненадобностью.

Вот такие размышления породила у меня книга Богдана Цырди, лично мне совершенно незнакомого молодого человека, но которому, как я понял, небезразлична судьба нашей республики. Как жаль, что у нас так мало людей с государственным подходом.

В. Я. Гросул,

доктор исторических наук,

профессор,

кавалер Ордена Республики РМ