Размещение беженцев в Кишинёве: обустраиваются новые помещения, помощь оказывается непрерывно и по всем направлениям

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Обеспечение кровом, едой, предметами гигиены и первой необходимости, медицинская и психологическая помощь, перевозка в необходимом направлении, приём детей в школы и детсады, юридическая и прочая поддержка – всё это обеспечивается беженцам из Украины силами примарии Кишинёва, её партнеров и волонтёров, а также посольств.

По словам генерального примара муниципия Иона Чебана, самое большое давление в плане приема и распределения беженцев по-прежнему оказывается на Кишинёв.

– В эти дни через Moldexpo прошло в общей сложности 12800 человек разных национальностей, и мы одинаково заботимся обо всех. Всю логистику, связанную с регистрацией беженцев, осуществляют социальные работники Кишинёва, – это 8 бригад по 12 человек, работающие в режиме нон-стоп. Примария оказывает бесплатную и немедленную поддержку беженцам, нуждающимся в медицинской, социальной, юридической или психологической помощи. Увеличен потенциал медицинских бригад, – рассказал примар.

В Центре на Moldexpo работают 2 медицинских пункта, есть семейные врачи, педиатры и даже отделение интенсивной терапии. Центр хорошо обеспечен лекарствами и фармацевтическими препаратами.

На данный момент среди беженцев зафиксировано несколько случаев проблем со здоровьем, пациенты на “скорой помощи” доставлены в муниципальные и республиканские больницы. Были роды, операции, люди с диабетом и больные дети, а также инфицированные COVID-19. Всем им была оказана медицинская помощь. Для тех, кто хочет поставить вакцину от коронавируса, по-прежнему дежурит специализированный автобус.

За 10 дней в процессе транспортировки беженцев из Центра на Moldexpo в другие центры в секторах, от границы до Кишинёва или от таможни до таможни были задействованы 112 транспортных единиц из “Городского автобусного парка”. Каждый день примария Кишинёва совместно с партнерами и посольствами перевозит беженцев в другие страны. Только за ночь по различным направлениям уехало 12 автобусов.

Во всех столичных центрах размещения беженцев кормят 3 раза в день, также в их распоряжении есть “шведские столы”. Также представители сектора HoReCa вместе с продовольственным банком, собранным в столичных магазинах, готовят и раздают еду для беженцев.

– Благодарю волонтеров, партнёров, экономических агентов, сектор HoReCa, посольства, представителей МВД и всех неравнодушных людей, помогающих беженцам. Я очень горжусь командой, частью которой я являюсь, она дежурит 24 часа в сутки. Мы по-прежнему сотрудничаем с центральными властями, я благодарен им за обустройство для беженцев в Легкоатлетическом манеже и в спортзале в Чореску, – сказал Ион Чебан.

Стоит отметить, что сегодня в Центре на Moldexpo санитарный день, все площади были освобождены, беженцев распределили по 44 жилым помещениям, обустроенным примарией Кишинёва или государственными и частными партнерами.

На выходных были обустроены 159 мест в центре “Орион” на Ботанике и 300 мест в зале для гандбола. Кроме того, в ближайшие дни станет возможным разместить беженцев в центре Lukoil. Данное помещение рассчитано на размещение более 400 человек. Также готовятся ещё несколько помещений в других секторах столицы.

В Центре на Moldexpo приоритет будет отдаваться пожилым людям и матерям с детьми, так как здесь есть все условия для немедленного предоставления врачебной помощи в случае необходимости.

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