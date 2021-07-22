Размещал объявления об услугах, но оставлял клиентов без денег: в Криулянах поймали мошенника

Размещал объявления об услугах, но оставлял клиентов без денег: в Криулянах поймали мошенника

Сотрудники полиции Криулян задержали 33-летнего уроженца Рышканского района по обвинению в мошенничестве.

Мужчина размещал на рекламных сайтах и в соцсетях объявления об изготовлении деревянных изделий, пишет telegraph.md. Получив от заказчиков деньги, он переставал выходить на связь.

В ходе разбирательств выяснилось, что на протяжении 2015-2021 гг. в отношении подозреваемого было возбуждено несколько уголовных дел по фактам краж, мошенничества и грабежа.

Злоумышленник задержан. Ему грозит штраф до 850 условных единиц, общественные работы до 240 часов или до 3 лет лишения свободы.

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