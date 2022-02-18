Размахивал пистолетом и угрожал: должника-дебошира задержали

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46-летний мужчина был задержан за угрозу убийством.

В инспекторат полиции Ботаники обратилась 50-летняя женщина и сообщила, что ей и её адвокату угрожали оружием, пока они находились в кабинете судебного пристава. Как выяснилось, агрессор проходил по делу в статусе должника.

Подозреваемого задержали, он признал свою вину. У мужчины изъяли пистолет, которым он владел на законных основаниях.

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит штраф до 37 500 леев, до 240 часов общественных работ или лишение свободы на срок от года до 3 лет.

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