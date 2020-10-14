Разгуливал с наркотиками в кармане: житель столицы попался карабинерам

0

Правоохранители заметили подозрительного мужчину на улице Индепенденцей в секторе Ботаника.

При проверке у него обнаружили бумажный свёрток с зеленоватым, предположительно, наркотическим веществом, пишет echipa.md. 27-летнего задержанного доставили в инспекторат для выяснения обстоятельств.

Граждан, заметивших на улицах города людей в состоянии наркотического опьянения, просят обращаться в службу 112.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.