Разгуливал с наркотиками в кармане: житель столицы попался карабинерам

Разгуливал с наркотиками в кармане: житель столицы попался карабинерам

Правоохранители заметили подозрительного мужчину на улице Индепенденцей в секторе Ботаника.

При проверке у него обнаружили бумажный свёрток с зеленоватым, предположительно, наркотическим веществом, пишет echipa.md. 27-летнего задержанного доставили в инспекторат для выяснения обстоятельств.

Граждан, заметивших на улицах города людей в состоянии наркотического опьянения, просят обращаться в службу 112.

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