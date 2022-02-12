Разгуливал по улицам с наркотиками: в столице задержали нарушителя

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Инцидент произошёл накануне на улице Сармизегетуза в секторе Ботаника.

Во время патрулирования карабинеры заметили мужчину, который подозрительно себя вёл. Его остановили и обыскали. При нём была найдена пробирка, шприц и таблетка фиолетового цвета. Всё найденное изъято и направлено на экспертизу. Задержанного отконвоировали в Инспекторат полиции.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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