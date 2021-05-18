Разгул стихии: в ГИЧС рассказали о последствиях вчерашнего дождя

0

Согласно оперативной информации, полученной от подразделений ГИЧС, вчера в ряде населённых пунктов страны прошли проливные дожди.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в селе Похоарна Шолданештского района было повреждено 80 га кукурузы, 330 га пшеницы и более 120 га подсолнечника, а в Котюжений Марь дождём уничтожило 63 га кукурузы и 34 га подсолнечника.

Пострадали сельскохозяйственные культуры и в селе Слобозия-Кремене Сорокского района: 40 га садов, 95 га сахарной свеклы и 65 га подсолнечника. Сотрудники ГИЧС были задействованы в проведении работ по устранению последствий ливней и в населённых пунктах Теленештского и Единецкого районов.

Причинённый ущерб оценят специальные комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.