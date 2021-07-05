Разгул стихии: синоптики предупреждают о возможных подтоплениях

Разгул стихии: синоптики предупреждают о возможных подтоплениях

По данным Государственной гидрометеорологической службы, с 5 по 7 июля в стране ожидаются обильные осадки, в том числе сильные ливни (15-49 л/м2). В связи с этим есть риск увеличения уровня воды в водоёмах и наводнений локального характера.

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям призывает экономических агентов, во владении которых находятся водохранилища, проверить состояние дамб, мостов, а также путей отвода воды.

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