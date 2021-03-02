Разговор Санду с избирателем: У меня нет полномочий вам помочь (ВИДЕО)

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Журналисты засняли разговор Майи Санду с избирателем, отдавшим за неё свой голос на президентских выборах.

Мужчина попросил у Санду помощи. На его просьбу глава государства ответила, что у неё для этого нет необходимых полномочий, пишет actualitati.md.

– У меня нет полномочий вам помочь. Этим занимается правительство. Вы должны понимать это, – сказала она.

Напомним, и ранее Санду отправляла обращавшихся к ней за помощью граждан к правительству, парламенту и НАБПП.

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