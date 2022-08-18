Разгар сезона: сколько стоят сегодня фрукты и овощи на Центральном рынке

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Фрукты и овощи на Центральном рынке Кишинёва, как и полагается в разгар сезона, представлены в изобилии. Цены, однако, на порядок выше, чем в прошлом году.

Так, килограмм персиков стоит 13-20 леев, нектарины – 15, сливы – 12-13 леев, яблоки – 8-10 леев, виноград – 18. В продаже можно найти даже клубнику и малину – 70 и 75 леев соответственно. Арбузы продают по 10 леев за кг, дыни – по 20. Початок кукурузы – от 5 до 8 леев.

Килограмм гогошаров можно купить за 30 леев, сладкий перец стоит 15-20 леев, помидоры продают от 9 леев, огурцы – по 15-22 лея. Кабачки стоят 13 леев, баклажаны – 10-25 леев, в зависимости от сорта. Килограмм моркови можно купить по 8-10 леев, картофель стоит от 6 леев, лук – от 10 леев, свёкла – тоже 10 леев. Стручковую фасоль продают по 30 леев за кг.

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