“Разборки” в Кагуле: двух сельчан избили и ограбили

Инцидент произошёл на днях в селе Брынза Кагульского района. Двое парней повздорили с группой молодых людей из соседнего села.
После взаимного обмена оскорблениями завязалась драка, пишет unimedia.info. У потерпевших украли телефоны, а по дороге домой снова избили.
Правоохранителям удалось установить личности подозреваемых и изъять украденные вещи. В настоящий момент задержаны четверо нападавших.
Полиция разбирается во всех деталях происшествия.
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