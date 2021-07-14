“Разборки” в Кагуле: двух сельчан избили и ограбили

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Инцидент произошёл на днях в селе Брынза Кагульского района. Двое парней повздорили с группой молодых людей из соседнего села.

После взаимного обмена оскорблениями завязалась драка, пишет unimedia.info. У потерпевших украли телефоны, а по дороге домой снова избили.

Правоохранителям удалось установить личности подозреваемых и изъять украденные вещи. В настоящий момент задержаны четверо нападавших.

Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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