Разбойное нападение в Бричанах: задержан иностранец и его сообщники

0

Три человека, в том числе несовершеннолетний и иностранец, были задержаны по подозрению в разбойном нападении.

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, накануне в службу 112 позвонила жительница Бричан. Она сообщила, что в дом её брата проникли вооруженные грабители. Они избили 37-летнего хозяина дома и украли 15 тысяч леев.

В результате следственных мероприятий по горячим следам были задержаны трое подозреваемых: 28-летний ранее судимый мужчина и 17-летний юноша, оба из села Требисоуцы, а также 44-летний грузин, известный в криминальном мире. Они задержаны на 72 часа. Злоумышленникам грозит от 5 до 15 лет тюрьмы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.