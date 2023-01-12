Разбираемся: как отличить грипп от коронавируса

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В холодное время года увеличивается число больных гриппом и COVID-19. Спутать эти две инфекции очень легко.

Как отметил российский врач-инфекционист Георгий Сапронов, лихорадка при гриппе обычно более выражена, чем при коронавирусе. При этом головная боль при гриппе может сопровождаться тошнотой, шумом в ушах и светобоязнью.

Одышка и потеря вкуса и запахов – признак коронавирусной инфекции. Однако, по словам эксперта, в настоящее время потеря вкусов и запахов при ковиде встречается реже, пишет vesti.ru.

Грипп очень часто протекает при выраженной интоксикации – мышечные боли, головная боль, слабость и недомогание без выделений из носа, – заявил Сапронов.

Он перечислил общие симптомы гриппа и коронавирусной инфекции:

Боль в мышцах;

Слабость и упадок сил;

Сухой кашель;

Боль в горле.

Медик подчеркнул, что лучше всё же не испытывать судьбу и посетить врача, чтобы начать правильное лечение на ранних сроках. Он добавил, что и в случае с гриппом, и в случае с COVID-19 пока что наиболее эффективными считаются превентивные меры, то есть вакцинация.

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