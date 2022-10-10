Разбил стекло в чужой машине: тираспольчанину грозит уголовная ответственность

Разбил стекло в чужой машине: тираспольчанину грозит уголовная ответственность

За помощью к правоохранителям обратился 51-летний тираспольчанин.

Он рассказал: ждал у подъезда в машине свою сожительницу. В это время по двору проходил её бывший муж. Мужчина с женщиной в разводе уже год, но это не помешало экс-супругу устроить скандал сопернику посреди улицы. Не желая усложнять конфликт, потерпевший заблокировался в машине. В ответ на это прежний муж руками разбил стекло левой передней двери авто, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

По факту повреждения чужого имущества проводится доследственная проверка. Злоумышленнику грозит уголовная ответственность.

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