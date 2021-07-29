Разбил стекло: рецидивист стащил выручку из кассы магазина

Разбил стекло: рецидивист стащил выручку из кассы магазина

Продавец магазина в Каменке утром пришла на работу и увидела, что в окне нет стекла. Из кассы исчезла вся выручка.

Внутри помещения правоохранители обнаружили осколки стекла со следами крови. Подозреваемого задержали, в краже 19-летний горожанин сознался, пишет mvdpmr.org.

Как оказалось, молодой человек недавно освободился из мест лишения свободы и нигде не работал. Деньги решил добыть преступным путём.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

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