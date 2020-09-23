Равноправный член ООН

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Георгий Леукэ – о преимуществах пребывания в рядах международной миссии

Организация Объединённых Наций играет ключевую роль в защите мира на планете, борясь за права людей, экономическое процветание стран, занимаясь глобальными миротворческими и гуманитарными миссиями.

В октябре 2020 года исполняется 75 лет со дня образования ООН. По случаю юбилея государственный секретарь Министерства иностранных дел и евроинтеграции РМ Георгий Леукэ в интервью газете «Аргументы и факты в Молдове» рассказал, почему Молдове так важно сотрудничать с этой организацией и как она помогает нам.

Имидж на глобальном уровне

– На ваш взгляд, какое значение для Молдовы имеет сотрудничество с ООН?

– Вскоре после обретения независимости Республика Молдова подала заявку на вступление в ООН. С марта 1992 года она стала полноправным членом Организации Объединённых Наций и международного сообщества. Наша страна обладает правом голоса, как и другие государства, и может участвовать в разработке и принятии определённых решений и резолюций.

Несомненно, членство РМ в ООН даёт ей большие преимущества. Это продвижение национальных интересов во всех областях; сотрудничество непосредственно с членами ООН как в многостороннем формате, так и в двустороннем. Конечно же, это даёт Молдове и возможность стать более заметной, более узнаваемой, повышая имидж страны в мире. Мы участвуем в работе организации и её структур, в том числе выступаем на Генеральной Ассамблее ООН, в её комитетах, на различных форумах и конференциях высшего уровня. Это и Программа развития ООН (ПРООН), Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Всемирная продовольственная программа (ВПП), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и многие другие, где мы информируем ООН и международное сообщество о достижениях, приоритетных для страны вопросах и проблемах в различных областях. Мы также выступаем с инициативами, идеями разрешения региональных проблем, обмениваемся опытом, лучшими практиками других стран.

Важный аспект сотрудничества с ООН – это возможность для Молдовы мобилизовать и привлекать финансовые и технические ресурсы в рамках самой ООН и её структур. Участвуя в различных программах и проектах по всем направлениям, мы становимся бенефициарами помощи и поддержки ООН для развития.

Есть и другие важные направления взаимодействия с организацией, среди которых – участие нашей страны в операциях ООН по поддержанию мира в различных частях планеты. Таким образом мы не только являемся бенефициарами безопасности, но и вносим свой вклад в обеспечение мира на региональном и международном уровнях.

В общей сложности в сотрудничестве и с помощью ООН в Молдове сейчас реализуется около 64 программ, каждая имеет свои цели и бюджет. К примеру, один из важных проектов направлен на борьбу с коррупцией (2019 – 2020 гг.), его бюджет – более $2 млн США.

Приоритеты и программы

– Какие направления взаимодействия с ООН особенно важны и ценны для РМ?

– Для всех стран в той или иной степени все направления важны, но на разных этапах

– разные приоритеты. Сейчас основной документ, на котором мы строим своё сотрудничество, – это «Рамочная программа партнёрства РМ и ООН в целях устойчивого развития на 2018 – 2022 гг.». Она предусматривает помощь Молдове в развитии четырёх приоритетных областей: управление, права человека и гендерное равенство; устойчивый, всесторонний и справедливый экономический рост; устойчивость и восстановление окружающей среды; инклюзивное и справедливое социальное развитие. В целом совместно со структурами ООН ведётся интенсивная работа по борьбе с бедностью, по укреплению здоровья, по образованию, по реформе юстиции, по улучшению инфраструктуры и окружающей среды, по правам человека, по вопросам миграции, по борьбе с торговлей людьми и многое другое.

Всё это осуществляется в контексте глобальной программы «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», включающей 17 целей, среди которых: повсеместная ликвидация голода, нищеты во всех её формах; достойная работа и экономический рост; обеспечение продовольственной безопасности; качественное образование; здравоохранение; сокращение неравенства; хорошее благосостояние граждан и многие другие. В свою очередь эти важные цели отражены и в Национальной стратегии развития «Молдова –2030». Это своего рода дорожная карта для долгосрочного развития страны и одна из приоритетных задач её модернизации, предусмотренных соглашениями об ассоциации с ЕС (СА – АА) и углублённой и всеобъемлющей зоне свободной торговли (УВЗСТ – DCFTA), которые на европейские деньги реализуются через программы и проекты ООН.

Естественно, в наибольшей степени в этом участвуют представленные в нашей стране структуры ООН, такие как ПРООН, ЮНИСЕФ, ВОЗ, ФАО, ВПП, а также Международная организация по миграции (МОМ), Структура «ООН-женщины», Международная организация труда (МОТ) и другие, каждая из которых занимается соответствующим ей направлением.

– Сколько всего программ с помощью ООН реализуется в нашей стране?

– В общей сложности в сотрудничестве и с помощью ООН в Молдове сейчас реализуется около 64 программ, каждая имеет свои цели и бюджет. К примеру, один из важных проектов направлен на борьбу с коррупцией (2019 – 2020 гг.), его бюджет – более $2 млн. Другой проект связан с укреплением демократии, особенно через транспарентные, открытые и инклюзивные выборы. Он также касается и улучшения эффективности доступа к юстиции. На $2,7 млн реализуется сейчас проект, касающийся экологической ситуации, создания зелёных городов. Осуществляются также проекты по менеджменту водных ресурсов, в том числе реки Днестр и др. Общий бюджет ООН, предусмотренный для реализации Рамок партнёрства, составляет $155,5 млн США.

Также при поддержке структур ООН осуществляются различные проекты и мероприятия вне указанных программ. Совместно реализуются проекты по улучшению диалога и консолидации доверия между двумя берегами Днестра. Среди них и проекты, касающиеся прав человека, борьбы с домашним насилием, экологические программы.

Всем миром – против COVID

– Многие важные проблемы сегодняшнего дня носят глобальный характер – такие как пандемия коронавируса. На состоявшейся в мае сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Молдова стала соавтором итоговой резолюции вместе с другими странами, включая ЕС, РФ и Китай. В этом документе говорится, в частности, о необходимости обеспечения справедливого доступа всех жителей Земли к создаваемым лекарствам от коронавируса. Расскажите, как это было.

– Эта резолюция ставит акцент на консолидацию сотрудничества между странами в борьбе с пандемией. Она была инициирована Европейским союзом в соавторстве с более 100 государствами из всех регионов мира, включая весь блок ЕС, африканскую группу, такие страны, как Австралия и Новая Зеландия, Китай, Сингапур и другие. Республика Молдова присоединилась к этому значительному числу государств по следующим соображениям: она подчёркивает необходимость укрепления международного сотрудничества и солидарности в борьбе с COVID–19 – два незаменимых элемента для прекращения пандемии в глобальном масштабе; призывает к справедливому, универсальному и своевременному доступу к медицинским продуктам и технологиям, которые необходимы для глобального реагирования на пандемию; чётко излагает ряд действий, которые должны быть предприняты как государствами-членами, так и ВОЗ в борьбе с вирусом; и, наконец, в резолюции содержится призыв к скорейшему инициированию поэтапного процесса независимой, беспристрастной и всеобъемлющей оценки для анализа опыта и уроков, извлечённых из ответных действий на пандемию, включая эффективность механизмов ВОЗ, или опыт и уроки, извлечённые из глобального ответа на эту пандемию. Именно исходя из этого содержания, мы поддержали данную резолюцию.

Ещё в начале пандемии Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился ко всем странам – членам ООН за помощью в создании Глобального фонда с целью собрать $2 млрд для того, чтобы помочь странам, которые наиболее страдают от коронавируса, а таже для устранения последствий пандемии. Как и для других стран, на этом этапе важнейшим приоритетом для РМ стало сотрудничество с ООН в усилиях по прекращению расширения, соответственно и борьбе с COVID–19 на национальном уровне. Большую роль играло в этом наше Министерство иностранных дел и европейской интеграции, которое своевременно и полно информировало офисы представительств ООН в Кишинёве о том, в чём в первую очередь нуждается Молдова для борьбы с COVID–19.

И в этой связи считаю важным подчеркнуть, что все партнёры по развитию отреагировали и через ООН оказали Молдове пакет помощи в борьбе с COVID–19, в подготовке и оснащении национальной медицинской системы необходимыми тестами, оборудованием, защитными комплектами для борьбы с коронавирусом, в разработке информационных материалов и технической помощи для надлежащей подготовки медицинских работников.

Что касается объёма помощи, предоставленной до настоящего времени, необходимо отметить, что пакет помощи ООН в борьбе с COVID, предусмотренный Планом, реализован на сумму более $10 млн. Это в основном ресурсы, привлечённые от партнёров по развитию. Но дополнительно только ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ЮНОДК, МАГАТЭ и ЮНЭЙДС предоставили большой объём своих собственных бюджетов для действий, включённых в вышеназванный План.

Вперёд – в будущее!

– Как бы вы охарактеризовали роль ООН в современном мире? Какой видите ООН через четверть века?

– Когда Организация Объединённых Наций только формировалась, в неё входила 51 страна, а сегодня их насчитывается 193. Разговоры о необходимости реформы ООН для улучшения её эффективности начались еще в 90-х годах. Это касается самой ООН, Генеральной Ассамблеи, Совета безопасности, а также других её структур и органов. Существует мнение, что Совет безопасности ООН уже не соответствует тем условиям, которые были при формировании организации и что нужно пересмотреть список и численность постоянных (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция) и непостоянных членов Совбеза ООН, а также методы их работы и право применения права вето.

Но это политический, очень сложный и спорный вопрос. Есть и административно-бюрократический срез, касающийся реформ Генассамблеи, Социального и Экономического советов и других органов. Но это решать легче, и в данных вопросах уже есть определённые продвижения.

В этом плане действующий Генсек ООН Антониу Гутерриш стремится репозиционировать ООН в решении глобальных проблем с акцентом на Повестку дня устойчивого развития – 2030. Он предложил пакет реформ и методов в целях дальнейшего содействия миру, безопасности и устойчивому развитию на благо всего мира, в том числе через возвращение к многосторонности и сотрудничеству для решения основных проблем, стоящих сегодня перед миром: климатическая чрезвычайная ситуация, гонка вооружений/ядерная угроза и негативные последствия технологического развития, урегулирование долгосрочных конфликтов, в том числе – в европейском регионе.

В целом, для того чтобы реорганизовать и реформировать эту чрезвычайно сложную ооновскую систему, конечно, необходимо время, активное участие и поддержка всех стран-членов, дополнительные фонды. Существовало мнение, что должно случиться нечто экстраординарное, чтобы реформа ООН ускорилась. И, кажется, пандемия COVID–19 стала напоминанием о необходимости укрепления сотрудничества всех членов ООН в этом смысле. Похоже, борьба с пандемией может повлиять на то, чтобы пройти эту точку стагнации и предопределить некоторый прогресс в реформах. И здесь мне бы хотелось привести слова Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриш: «Всё, что мы делаем во время и после этого кризиса, должно иметь чёткую направленность на формирование более равноправных, инклюзивных и устойчивых экономик и обществ, которые будут более устойчивыми перед лицом пандемий, изменения климата и многих других глобальных вызовов, с которыми мы сталкиваемся».

Для того чтобы справиться с этими и другими существующими проблемами, нужны не только дополнительные, но и инновационные, необычные совместные усилия и меры со стороны всех членов ООН. Начиная с продвижения таких реформ ООН и его структур, которые обеспечили бы быструю адаптацию организации к современным условиям для достижения более ощутимых результатов, укрепление солидарности между государствами, активизацию усилий для гарантии соблюдения прав человека, предотвращения и сокращения конфликтов и насилия, в приоритетном порядке всеобщий доступ к услугам в области здравоохранения, принятие мер по борьбе с усугубившимся в результате пандемии коронавируса COVID–19 и многое другое.

Безусловно, для этого нужна политическая воля и усилия всех стран – членов ООН. Я надеюсь, что в рамках подготовки к своему 75-летию ООН придёт с переосмыслением, перезагрузкой и такими реформами, которые значительно укрепят сотрудничество между всеми странами во всех областях, умножат их усилия в целях повышения эффективности и результативности организации в разрешении всех мировых проблем и конфликтов. А на протяжении следующей четверти века ООН и его государства должны приложить все усилия для того, чтобы к 100-летию организация обеспечила повышение равенства как между странами, так и внутри них, рост устойчивости потребления и производства и расширение возможности для занятости, укрепление мира и сокращение числа конфликтов, улучшение доступа к образованию и медицинскому обслуживанию, охрану окружающей среды, регулирование международной миграции, рост уважения к правам человека. Мы же со своей стороны продолжим интенсивную работу и дальнейшее укрепление сотрудничества с ООН во всех областях.

Екатерина Кожухарь