ЧП в Рыбнице: пенсионерка растопила печь и едва не погибла

ЧП в Рыбнице: пенсионерка растопила печь и едва не погибла

Дежурному спасателю в Рыбнице пришло сообщение о задымлении в жилом доме. Звонили соседи одинокой пожилой женщины.

В доме жила 83-летняя старушка. Дверь оказалась не заперта. Бабушку без сознания обнаружили на диване рядом с печкой. В жилище было много дыма, но ничего не горело. Дышать было сложно из-за угарного газа.

Спасатели перенесли пострадавшую в машину скорой помощи, врачи подключили её к кислороду. Женщину госпитализировали в реанимационное отделение ЦРБ. Сейчас пациентке лучше, пишет mvdpmr.org.

Специалисты установили: в доме работала неисправная печь. В процессе тления дров угарный газ распространялся по всей жилплощади сквозь трещину в дымоходе.

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