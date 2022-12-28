Растет число респираторных заболеваний: госпитализировано около 1200 детей

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Детские больницы по всей стране переполнены из-за волны вирусных и респираторных инфекций. В настоящее время в Молдове госпитализировано около 1200 детей с признаками ОРВИ. Большинство из них дошкольного возраста. Участились также случаи осложнений. Об этом сообщила министр здравоохранения Алла Немеренко.

Министр здравоохранения пояснила, что болезнь начинается с высокой температуры. Родителям настоятельно рекомендуют сразу обращаться к семейному врачу, так как болезнь может быстро перетекать в пневмонию или бронхит.

– Чаще всего госпитализируют детей. Проявляется еще одна причина болезни – дети не сталкивались с этими инфекциями ранее и не имеют иммунной памяти. У нас была пандемия, в прошлом году заражений было мало, сейчас дети “знакомятся” с вирусами, – пояснила Алла Немеренко.

По ее словам, в Институте матери и ребенка, Бельцкой больнице и больнице имени Тома Чорбэ госпитализировано 150 несовершеннолетних, 340 – в муниципальных медицинских учреждениях и 710 – в районных, пеердает realitatea.md.

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