Рассматривается поджог: в частном доме вспыхнул пожар

Рассматривается поджог: в частном доме вспыхнул пожар

Инцидент произошёл в селе Карагаш. В частном доме загорелись сразу две комнаты. 

Около 15 минут у огнеборцев ушло на то, чтобы взять пожар под контроль, и почти два часа на полную ликвидацию его последствий.  Комнаты, частично обставленные мебелью, выгорели. Повреждены спальня, кухня и кровля.

Владельцы, тираспольчане, в доме не проживали. Одна из причин возгорания – поджог. Проводится разбирательство, пишет mvdpmr.org.

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