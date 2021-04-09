Расширен список населённых пунктов, жителям которых компенсируют разницу в тарифах на электричество и газ

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Жителям еще нескольких населённых пунктов будут компенсировать разницу между тарифами на электроэнергию и природный газ. По инициативе социалистов в список были включены Киркэешть, Валя Верде, Плопь Штюбей Каушанского района и Гура Быкулуй, Хырбовэц, Калфа и Рошкань в Новых Аненах.

До сих пор компенсацией могли воспользоваться жители Кочиер, Кошница, Дороцкая, Моловата Ноуэ и Пырыта Дубоссарского района, Копанка Каушанского района и села Варница Новоаненского района.

Проект также предполагает пересмотр компенсируемого объёма потребления электроэнергии и газа в тёплое и холодное время года – в последний раз он был пересмотрен 2 года назад.

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