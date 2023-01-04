Расширен список компенсируемых лекарств

0

Список компенсируемых лекарств с 1 января дополнился несколькими международными наименованиями препаратов, предназначенных для лечения диабета, гипертонии, респираторных заболеваний.

Как сообщили в Национальной компании медицинского страхования, пациентам с сахарным диабетом II типа частично компенсирован ситаглиптин (sitagliptinum). Взрослые пациенты с высоким кровяным давлением могут получать комбинацию периндоприл + индапамид (perindoprilum + indapamidum) в таблетках. Для лечения бронхиальной астмы у детей полностью компенсируется будесонид (budesonidum) (суспензия для ингаляций через небулайзер). Это лекарство с коэффициентом компенсации 50% можно назначать и взрослым при обострении бронхиальной астмы. При этом препарат флутиказон (fluticasonum)(порошок для ингаляций), показанный при лечении бронхиальной астмы, предлагается детям бесплатно. Будесонид + формотерола фумарата (budesonidum + fumarat de formoterol dihidrat) в виде ингаляционного порошка компенсирован для больных бронхиальной астмой, находящихся на длительном лечении, пишет moldpres.md.

Кроме того, с 1 января пациентам, нуждающимся в паллиативной помощи, будут компенсироваться три препарата, а именно: амитриптилилин (amitriptilylinum), габапентин (gabapentinum), диазепам (diazepamum).

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.