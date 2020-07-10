Расширен список компенсируемых лекарств для застрахованных лиц

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С сегодняшнего дня застрахованные лица будут иметь возможность получить больше компенсируемых лекарств. Перечень препаратов, компенсируемых за счёт фондов обязательного медицинского страхования, был расширен на 5 наименований.

В список включены лекарства для лечения бронхиальной астмы у детей, буллезного эпидермолиза, анемии у беременных. Эти препараты государство компенсирует на 100%. На 70% будет компенсироваться препарат для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Актуальный список возмещаемых лекарств включает 153 международных наименования. С полным перечнем можно ознакомиться у семейного врача, в любой аптеке, а также на официальных сайтах Минздрава и Национальной компании медицинского страхования (НКМС).

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