Расширен список компенсируемых лекарств для застрахованных лиц

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Застрахованные лица с диагнозом “псориаз” и “системная красная волчанка” будут теперь получать компенсационные лекарства для амбулаторного лечения. Решение принял Совет по компенсируемым лекарствам, изменения вступят в силу с 1 августа.

Пять международных непатентованных наименований лекарств (DCI) будут компенсированы больным псориазом. При длительном лечении назначают мазь бетаметазона дипропионата + салициловую кислоту, компенсация составляет 80%. Также показания будут расширены до четырех DCI из списка для эпизодического амбулаторного лечения псориаза. Соответственно, хлорид натрия, пентоксифиллин, диклофенак, нимесулид будут частично компенсированы и люди получат хотя бы один бесплатный препарат, принадлежащий международному наименованию, передает moldpres.md.

Взрослым с аутоиммунным ревматологическим заболеванием системной красной волчанкой также полезно эпизодическое лечение в амбулаторных условиях, для чего расширены показания к трем DCI из группы нестероидных противовоспалительных средств. Так, мелоксикам, диклофенак, нимесулид будут частично компенсированы, а коммерческое название препарата, принадлежащее международному наименованию, будет бесплатным.

Список компенсируемых препаратов также пополнился новыми препаратами для длительного лечения глаукомы. Таким образом, людям с глаукомой будут полезны три общепринятых международных названия полностью компенсируемых глазных капель: дорзоламид, пилокарпин, тимолол + латанопростум.

Также с 1 августа взрослые и дети, получающие паллиативную помощь в амбулаторных условиях, получат бесплатный доступ к еще одному лекарственному средству – ибупрофену.

Правление также приняло решение расширить показания для препаратов лерканидипин и дапаглифлозин. Первый препарат можно назначать при сердечно-сосудистых заболеваниях, а второй – всем больным сахарным диабетом.

Также пересчитываются фиксированные суммы, компенсируемые за все частично компенсируемые препараты из фондов медстрахований. Это поможет увеличить сумму, возмещаемую медицинским страхованием, в случае 115 DCI, и уменьшить расходы пациентов.

По данным Минздрава, планируемые ежегодные расходы на компенсацию новых лекарств оцениваются примерно в 35 млн леев (1,75 млн евро).

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