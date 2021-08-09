Расширен список компенсируемых лекарств для застрахованных лиц

Расширен список компенсируемых лекарств для застрахованных лиц

В список лекарств, компенсируемых из фондов обязательного медицинского страхования, добавили препарат для длительного лечения остеопороза. Речь идет о препарате с общим названием “алендроновая кислота” в виде таблеток, который будет компенсироваться на 40%.

По данным Министерства здравоохранения, список общих международных наименований компенсируемых лекарств был дополнен новыми дозами и формами: salmeterolum+fluticasonum, ингаляционная суспензия для лечения респираторных заболеваний у детей; bilastinum, таблетки для лечения буллезного эпидермолиза; clemastinum, раствор для инъекций для лечения буллезного эпидермолиза; acetylcysteinum, капсулы и раствор для лечения бронхиальной астмы у детей и коронавирусной инфекции нового типа.

Другое положение касается назначения и выпуска компенсируемых психотропных препаратов. Кроме того, были внесены изменения в типовой рецепт для назначения лекарств, компенсируемых из фондов обязательного медицинского страхования, передаёт ipn.md.

Новые правила вступят в силу с момента опубликования соответствующего приказа министерства в Официальном мониторе Республики Молдова.

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