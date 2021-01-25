Расширен список компенсируемых лекарств для застрахованных лиц

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Список компенсируемых лекарств из фондов обязательного медицинского страхования пополнился 6 новыми наименованиями, предписываемыми при лечении 10 заболеваний.

По данным Национальной медицинской страховой компании, стоимость 3 препаратов будет полностью возмещена. К ним относятся “Дефлазакорт” для лечения аутоиммунных заболеваний и некоторых иных редких заболеваний. Два других – “Леветирацетам” для лечения эпилепсии, а также инновационный препарат “Арипипразол”, назначаемый детям до 18 лет при шизофрении.

Как пишет moldpres.md, пациенты получат компенсацию в размере 70% стоимости препарата “Каберголин”. В то же время, “Дефлазакорт” будет рекомендован и при лечении астмы, при этом компенсация будет составлять 70% для взрослых и 100% для детей до 18 лет.

Два других препарата будут компенсированы на 30%. Это “Мемантин”, лекарство, используемое для лечения болезни Альцгеймера, и “Розувастатин” для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

В 2021 году в фондах обязательного медицинского страхования запланировано более 678 млн леев на компенсируемые фармацевтические препараты. В настоящее время список компенсируемых лекарств включает 158 распространённых международных наименований, с которыми можно ознакомиться у семейного врача, в аптеках или на сайте CNAM.

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