Расширен список документов, которые могут быть заказаны на дом по почте

Перечень документов, выдаваемых Агентством госуслуг, которые могут быть доставлены по месту прописки или по месту жительства по почте, был расширен. Это позволит не только сэкономить время, но и избежать посещения офиса Агентства госуслуг, что является преимуществом в контексте пандемии COVID-19.
Так, через почтовые отделения по всей стране (кроме населенных пунктов на левом берегу Днестра и муниципия Бендеры) к месту назначения заявителя могут быть доставлены следующие документы:
- удостоверение личности гражданина РМ;
- паспорт гражданина РМ;
- выписка из Государственного регистра населения или мануальной картотеки учета лиц (справка);
- дубликат свидетельства об акте гражданского состояния;
- выписка из записей актов гражданского состояния;
- многоязычная выписка из записей актов гражданского состояния;
- свидетельство о семейном положении;
- свидетельство о матримониальной правоспособности;
- уведомление об утверждении/опровержении изменения фамилии и/или имени;
- пояснительный сертификат (из области гражданского состояния);
- уведомление об аннулировании и/или изменении акта гражданского состояния;
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- водительское удостоверение, международное водительское удостоверение;
- справка, содержащая данные из Государственного регистра водителей или Государственного регистра транспорта;
- информация из Государственного регистра юридических лиц, Государственного регистра индивидуальных предпринимателей (выписка) и/или из учредительных документов;
- копии справки об учредительном акте юридического лица;
- лицензии, выданные юридическим подразделениям.
В контексте пандемии Агентство государственных услуг рекомендует заявителям максимально использовать возможности онлайн-услуг. Стоит отметить, что ранее по почте была доступна доставка только паспорта и удостоверения личности гражданина РМ.
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