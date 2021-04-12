Расширен список документов, которые могут быть заказаны на дом по почте

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Перечень документов, выдаваемых Агентством госуслуг, которые могут быть доставлены по месту прописки или по месту жительства по почте, был расширен. Это позволит не только сэкономить время, но и избежать посещения офиса Агентства госуслуг, что является преимуществом в контексте пандемии COVID-19.

Так, через почтовые отделения по всей стране (кроме населенных пунктов на левом берегу Днестра и муниципия Бендеры) к месту назначения заявителя могут быть доставлены следующие документы:

удостоверение личности гражданина РМ;

паспорт гражданина РМ;

выписка из Государственного регистра населения или мануальной картотеки учета лиц (справка);

дубликат свидетельства об акте гражданского состояния;

выписка из записей актов гражданского состояния;

многоязычная выписка из записей актов гражданского состояния;

свидетельство о семейном положении;

свидетельство о матримониальной правоспособности;

уведомление об утверждении/опровержении изменения фамилии и/или имени;

пояснительный сертификат (из области гражданского состояния);

уведомление об аннулировании и/или изменении акта гражданского состояния;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

водительское удостоверение, международное водительское удостоверение;

справка, содержащая данные из Государственного регистра водителей или Государственного регистра транспорта;

информация из Государственного регистра юридических лиц, Государственного регистра индивидуальных предпринимателей (выписка) и/или из учредительных документов;

копии справки об учредительном акте юридического лица;

лицензии, выданные юридическим подразделениям.

В контексте пандемии Агентство государственных услуг рекомендует заявителям максимально использовать возможности онлайн-услуг. Стоит отметить, что ранее по почте была доступна доставка только паспорта и удостоверения личности гражданина РМ.

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