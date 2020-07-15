Расправился с приятелем при помощи ножа и молотка: житель столицы пойдёт под суд за убийство (ВИДЕО)

Расправился с приятелем при помощи ножа и молотка: житель столицы пойдёт под суд за убийство (ВИДЕО)

32-летний житель столицы был задержан сотрудниками полиции сектора Буюканы по подозрению в убийстве.

Вечером 10 июля в полицию поступила информация о том, что в квартире на улице Лиссабон в секторе Буюканы обнаружен труп мужчины. На теле 39-летнего погибшего нашли следы насильственной смерти.

Полиция установила, что 3 июля между жертвой и его знакомым произошёл конфликт. Гость нанёс приятелю несколько ударов ножом и молотком, в результате чего мужчина скончался.

Нападавшего удалось задержать, он признал свою вину. Согласно действующему уголовному законодательству, за убийство ему грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.

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